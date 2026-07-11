Tarik Muharemovic si allontana dalla Juventus dopo che il trasferimento previsto è stato rinviato. Il difensore bosniaco, che sembrava prossimo a tornare in bianconero, ha visto il suo trasferimento complicarsi negli ultimi giorni. Le trattative per il suo futuro continuano, ma al momento non ci sono conferme su una sua destinazione definitiva. La situazione rimane in evoluzione, senza indicazioni certe sulle prossime destinazioni del giocatore.

Cambia nuovamente il futuro del forte difensore centrale della nazionale bosniaca: ecco tutti i dettagli. Sembrava tutto pronto per il ritorno di Tarik Muharemovic alla Juventus e invece l’affare si è complicato negli ultimi giorni. Al momento, il centrale della Nazionale bosniaca appare sempre più lontano dall’approdo in bianconero e non sono escluse ulteriori novità già nel corso delle prossime ore. Muharemovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve vanta ancora il 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco che il Sassuolo valuta circa 35-40 milioni di euro, ma Muharemovic pretende un ingaggio importante e, dunque, la pista che porta alla Vecchia Signora di colpo si è raffreddata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Muharemovic si allontana dalla Juve, ecco dove può finire

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