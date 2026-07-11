José Mourinho è tornato ad allenare il Real Madrid, tredici anni dopo aver lasciato il club nel 2013. La sua nomina è avvenuta senza annunci pubblici o dichiarazioni e lui si è subito messo al lavoro. La notizia è arrivata senza alcun comunicato ufficiale, sorprendendo molti osservatori. La scelta di annunciare il ritorno in modo discreto rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità di comunicazione a cui Mourinho aveva abituato in passato.

Ci si aspettava lo show, ed è arrivato l’anti-show. José Mourinho è tornato ad allenare il Real Madrid tredici anni dopo l’addio del 2013, e lo ha fatto nel modo più imprevedibile per uno come lui: senza una singola frase a effetto. Niente cerimonia di benvenuto, niente conferenza stampa, nessuno di quegli aforismi taglienti con cui ha riempito per vent’anni le prime pagine. Come racconta la stampa spagnola, lo Special One ha saltato il rito della presentazione e si è presentato direttamente a Valdebebas per mettersi al lavoro. Ancora una volta, ha spiazzato tutti — proprio non facendo ciò che tutti si aspettavano da lui. Mourinho al Real Madrid senza frasi a effetto: la sorpresa è il silenzio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho spiazza ancora tutti: torna al Real Madrid in silenzio e si mette subito al lavoro

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Mourinho torna al Real Madrid: il tempo è galantuomo

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José Mourinho torna al Real MadridJosé Mourinho è tornato ad allenare il Real Madrid, dove aveva già guidato la squadra dal 2010 al 2013.

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