Jorge Martin, leader della classifica piloti, ha concluso la Sprint Race del GP di Germania al sesto posto. Durante l’evento, ha segnalato di non aver ancora trovato il setup giusto, evidenziando problemi sulla parte anteriore della moto. La gara si è disputata sul circuito del Sachsenring, e per Martin è stato un sabato difficile, senza miglioramenti rispetto alle prove. La sua posizione rispecchia le difficoltà riscontrate durante l’appuntamento.

Un sabato da dimenticare per Jorge Martin. L’attuale leader della classifica piloti non è andato oltre la sesta piazza in occasione della Sprint Race valida per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena presso il mitico circuito del Sachsenring. Occasione persa per lo spagnolo che, malgrado il forfait obbligato di Marco Bezzecchi, ha chiuso i giochi molto lontano da un podio formato da Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Una volta approdato in zona mista, il centauro in forza all’Aprilia ha commentato quanto fatto: “ Voglio prima di tutto dare un abbraccio a Bezz, so che tornerà sempre più forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Non abbiamo ancora trovato il set-up per essere efficaci, ho problemi sul davanti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP Austin in Breve: BEZZECCHI, MARTIN e APRILIA da URLO! Che succede a Ducati

Notizie e thread social correlati

MotoGP, Jorge Martin: “Mi sono trovato bene, passo avanti in frenata rispetto a Brno”Jorge Martin ha ottenuto un piazzamento in Q2 nelle qualifiche di MotoGP, migliorando rispetto a quanto fatto a Brno.

MotoGP, Jorge Martin verso il Mugello: “Non mi sento ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona”Jorge Martin si avvicina al GP del Mugello dichiarando di non sentirsi ancora al 100% dopo le cadute a Barcellona.

Temi più discussi: Martin: Non conta essere in testa adesso, il Mondiale è aperto; MotoGP | Martin: Non ho un punto forte e se non troviamo nulla, sarà complicato; MotoGP 2026. GP di Germania. Jorge Martin, Q2 diretta: Mi manca ancora qualcosa, ma non penso di essere troppo lontano dalla lotta per il podio; Jorge Martin: Il Mondiale è aperto, con Aprilia c’è tanto da lavoro da fare.

Jorge Martin analizza il complicato venerdì MotoGP 2026 al Sachsenring: Ottavo posto e sono lontano dalla vittoria, non ho punti di forza sulla mia Aprilia. #jorgemartin #aprilia #sachsenring #motogp x.com

Jorge Martin sul suo incidente quasi mortale, la rivalità con Pecco Bagnaia e la gloria in MotoGP reddit

Martin: Bezzecchi tornerà più forte. Qui al Sachsenring non sono competitivoJorge Martin non ha nascosto le difficoltà vissute nella Sprint del GP Germania e ha mandato un messaggio di sostegno a Marco Bezzecchi ... formulapassion.it

MotoGP | Martin: Non ho un punto forte e se non troviamo nulla, sarà complicatoJorge Martín ha salvato il salvabile nella prima giornata di prove del GP di Germania, ottenendo l'accesso diretto alla Q2, ma ha sofferto di nuovo per trovare un assetto base per la sua Aprilia. msn.com