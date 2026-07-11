MotoGP Germania oggi qualifiche e gara sprint in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Le qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGP si svolgono oggi al Sachsenring, con Bezzecchi che sfida Marquez, Bagnaia e Martin per la pole position. La gara sprint è prevista alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. Gli appassionati possono seguirla anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali delle emittenti. La sessione di qualifiche si tiene prima della gara di domani.

Le qualifiche del GP della Germania di MotoGP 2026: Bezzecchi sfida Marc Marquez, Bagnaia e Martin per la pole della gara di domani al Sachsenring. Alle 15:00 la gara sprint. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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