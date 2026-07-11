Durante le qualifiche a Sachsenring, in Germania, il pilota italiano è caduto a circa 140 kmh. La caduta ha provocato una frattura alla clavicola sinistra. Il pilota è stato trasportato in Italia per le cure.

Brutta caduta per Marco Bezzecchi durante le qualifiche a Sachsenring, in Germania. Il pilota italiano ha riportato una frattura alla clavicola sinistra e torna in Italia. Per lui niente GP di Germania. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - MotoGP, Bezzecchi: caduta a 140 km/h nelle qualifiche in Germania

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