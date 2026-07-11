Motocross Il circuito faentino ospita il Campionato italiano Prestige Monte Coralli c’è la Night Race

Il circuito di Monte Coralli a Faenza ospiterà la Night Race del Campionato Italiano Motocross Prestige nelle categorie MX1 e MX2. La gara si svolgerà in notturna e vede la partecipazione di piloti di alto livello del motocross italiano, insieme a giovani talenti emergenti. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana. La competizione si terrà nel fine settimana, con prove e qualifiche previste nelle ore serali.

Monte Coralli di Faenza ospiterà la Night Race del Campionato Italiano Motocross Prestige MX1-MX2.MX1-MX2. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana e vedrà la partecipazione dei principali esponenti del motocross nazionale insieme alle giovani promesse della disciplina. Il programma sportivo si aprirà con i turni dedicati alle classi giovanili Rookie 85 e 125, seguiti dalle prime sessioni ufficiali delle categorie MX2 e MX1 a partire dalle ore 11.35. Le gare principali cominceranno nel tardo pomeriggio, con la prima manche della MX2 fissata alle 18.35 e la MX1 alle 19.25. La fase notturna dell’evento inizierà alle 21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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