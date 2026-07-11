Maximo Quiles ha messo le cose in chiaro. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026 e ha mandato un messaggio a tutti i rivali. Sul tracciato del Sachsenring il pilota che sta dominando la stagione ha stretto un paio di viti e ha messo in mostra un ritmo al momento impossibile per gli avversari, rifilando distacchi davvero amplissimi per un tracciato breve come quello teutonico. In casa Italia buone conferme per Guido Pini che rimane ai piani alti della classifica. Come detto davanti a tutti troviamo lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Maximo Quiles impressiona nella FP2 del Sachsenring. Guido Pini ancora protagonista

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