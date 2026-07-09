Un uomo solo al comando, sarà così pure in terra teutonica? Inutile girarci intorno, Maximo Quiles proverà a dettare legge anche in occasione del GP di Germania, dodicesimo atto del Motomondiale 2026 di Moto3 in scena questa settimana presso l’iconico circuito del Sachsenring. Lo spagnolo in forza al CFMOTO Gaviota Aspar Team al momento guarda tutti dall’alto con 211 punti, maturati grazie a sei vittorie e nove podi complessivi. Il più vicino è Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), il quale però è attardato di 90 lunghezze, mentre al terzo posto si trova David Almansa (LIqui Moly Dynavlt Intact GP), terzo a 109. L’ex rookie lo scorso anno ha dato un antipasto delle sue capacità, conquistando la seconda piazza alle spalle di David Munoz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, arriva il Sachsenring. Sarà il solito monologo firmato Maximo Quiles? Pini in cerca di risposte

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