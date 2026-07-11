Brian Uriarte ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Germania di Moto3, decimo appuntamento del 2026, sul circuito del Sachsenring. La sessione di qualifiche è stata molto combattuta, conclusa con una differenza di pochi millesimi tra i primi classificati. La Q2 si è rivelata particolarmente serrata, con alcune sorprese tra i risultati finali.

Uno straordinario Brian Uriarte ha piazzato la pole position del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring abbiamo assistito ad una Q2 quanto mai intensa decisa per questione di pochissimi millesimi, mentre le sorprese non sono mancate. La pole position, come detto, è stata fissata dallo spagnolo classe 2008 Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) con il tempo di 1:24.880. Prima partenza al palo della sua giovanissima carriera. Al secondo posto, a soli 24 millesimi, l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) mentre completa la prima fila il malese Hakim Danish (KTM MT) a... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Brian Uriarte beffa Morelli e Danish e centra la pole position del Sachsenring!

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