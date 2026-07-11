Moto gp Germania Marquez è Sachsenking | favoriti e strategie

Marc Marquez ha vinto nove volte al Sachsenring, dove ha anche ottenuto nove pole position, inclusa quella del 2026. Il pilota spagnolo, noto come Sachsenking, si conferma il più vincente sul circuito tedesco. La sua presenza e le vittorie consecutive lo rendono un favorito per la gara di quest’anno. La strategia degli avversari resta da definire, ma Marquez continua a essere il pilota da battere sul tracciato.

Sachsenring, 11 luglio 2026 – Ci ha vinto nove volte e per nove volte ci ha fatto la pole, compresa quella del 2026. Marc Marquez è il dominatore, o forse meglio l’imperatore, del Sachsenring, infatti da tempo è stato soprannominato Sachsenking. Il numero 93 del team Ducati Lenovo si appresta alla tripletta, avendo già conquistato la pole position e vinto la Sprint Race. Inoltre, la pista tedesca ha ridato a Ducati la supremazia territoriale dato che tutta la prima fila è di Borgo Panigale e anche la Sprint ha visto la Desmosedici prendersi le prime tre posizioni. Aprilia insegue e vive il momento complicato di Marco Bezzecchi, caduto in... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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