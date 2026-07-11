Atletico Madrid ufficiale l' acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona

L'Atletico Madrid ha annunciato l'acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, nato nel 1998, si trasferisce per 40 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale che scade nel 2031.

L'Atletico Madrid ha annunciato l'acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona. Il danese classe 1998 giunge tra i Colchoneros per 40 milioni di euro più bonus e firma un contratto quinquiennale fino al 2031. Su Hjulmand in precedenza anche gli occhi di numerosi club italiani, ma gli spagnoli sono stati più rapidi e incisivi nel trattare con il suo ex club portoghese. Per il mediano anche un passato al Lecce, dove venne acquistato da Pantaleo Corvino per circa 100mila euro e rivenduto a 20 milioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Football News Today | 5 Stories | 2026-07-09 | Football Credo Hub

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