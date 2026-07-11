Nella serata di mercoledì, un uomo è stato fermato dopo aver tentato di scappare a piedi e con un'auto. Dopo un breve inseguimento, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti. Durante la perquisizione, sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro contante. L’uomo è stato portato in questura e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Monza, 11 luglio 2026 – Ha provato a fuggire. Ma alla fine è stato bloccato. Nella sera di mercoledì, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Monza e della Brianza hanno arrestato un cittadino marocchino di 41 anni sorpreso a Monza nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Tutto era partito da un controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga in città, durante il quale gli agenti avevano fermato una vettura sospetta che circolava in via Cederna in direzione di via Salvadori. L'auto, davanti a lampeggianti e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza: fuga con la droga in auto (e poi a piedi), arrestato

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