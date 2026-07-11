Mondiali 2026 Norvegia-Inghilterra stasera | dove vederla orario e probabili formazioni

Stasera si gioca la partita tra Norvegia e Inghilterra valida per le semifinali dei Mondiali 2026, in programma a Miami. La partita si svolge nel tardo pomeriggio, con orario ancora da confermare, e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma restano soggette a modifiche fino al calcio d’inizio. Nessun dettaglio sui nomi specifici dei giocatori o sui metodi di trasmissione sono stati ancora comunicati ufficialmente.

Norvegia-Inghilterra vale la semifinale dei Mondiali 2026: orario, dove vedere la partita in tv e streaming, ultime notizie dai campi e probabili formazioni della sfida di Miami. I quarti di finale dei Mondiali 2026 regalano stasera uno scontro diretto entusiasmante e ricco di stelle della Premier League. Nella splendida e caldissima cornice del Miami Stadium, la Norvegia affronta l'Inghilterra per strappare un pass per le semifinali del torneo contro la vincente dell'altra sfida tra Argentina e Svizzera. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match: orario, probabili formazioni e dove seguirlo in diretta TV e streaming. Ultime dai Campi e Probabili Formazioni Le due squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver vissuto degli ottavi di finale a dir poco folli ed emozionanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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