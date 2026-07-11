Mondiali 2026 Argentina-Svizzera nella notte | orario e dove vederla in chiaro o streaming

Nella notte italiana si gioca il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Svizzera. La partita si svolgerà in orario serale e sarà visibile in diretta in chiaro e streaming. Sono disponibili tutte le informazioni sul canale e l’orario di trasmissione, oltre ai dettagli sul match.

L'Argentina sfida la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Scopri l'orario della partita e dove vederla nella notte italiana in diretta tv in chiaro e in streaming e tutti i dettagli sul match. L'ultimo verdetto dei quarti di finale dei Mondiali 2026 arriverà nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Al Kansas City Stadium, l'Argentina campione del mondo in carica sfida la Svizzera per conquistare l'ultimo posto disponibile in semifinale. La vincente affronterà una tra Norvegia e Inghilterra, impegnate qualche ora prima nell'altro quarto di finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita: l'orario del calcio d'inizio, le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming, anche in chiaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Mondiali 2026: l'Argentina non merita di essere dove sta

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