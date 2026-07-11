mondiali 2026 100 operai fanno la la viking row sulla pista di un aeroporto

Centinaia di operai hanno eseguito la Viking Row, la coreografia dei tifosi norvegesi, sulla pista di un aeroporto in costruzione. La scena si è ripetuta con circa 100 lavoratori che si sono messi in fila, mimando il gesto di celebrazione tipico dei supporter durante i Mondiali. L’aeroporto, ancora in fase di sviluppo e previsto di essere aperto nel settembre del 2027, si trova in una regione del nord.

La Viking Row, la coreografia dei tifosi della Norvegia ai Mondiali di calcio, continua a spopolare. L’esultanza, diventata iconica durante il torneo nelle Americhe, è stata replicata anche da 100 operai che stanno lavorando al nuovo aeroporto di Mo i Rana, che verrà inaugurato il 30 settembre 2027. Seduti sulla pista in costruzione e con la scritta Norvegia ai loro piedi, hanno iniziato a remare a ritmo di tamburo (suonato dal sindaco Geir Waage). Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Avinor, società statale che gestisce la maggioranza degli aeroporti civili nel Paese scandinavo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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