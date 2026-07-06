Mondiali 2026 il principe ereditario Haakon partecipa alla ' viking row' a Oslo

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria della Norvegia contro il Brasile ai Mondiali 2026, il principe ereditario Haakon si è unito ai festeggiamenti a Oslo. Con una sciarpa della nazionale al collo, ha partecipato alla tradizionale ‘Viking row’ insieme a migliaia di tifosi nelle strade della città. La scena si è svolta tra applausi e cori, mentre il membro della famiglia reale si è mescolato alla folla.

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Al termine della vittoria della Norvegia contro il Brasile ai Mondiali 2026, il principe Haakon è sceso per le strade di Oslo con la sciarpa della nazionale al collo per unirsi ai festeggiamenti con migliaia di tifosi e partecipare alla tradizionale ‘ Viking row ‘ insieme alla folla. Secondo il consiglio comunale, 50.000 persone hanno assistito alla partita nella piazza di Rådhusplassen. Questo articolo Mondiali 2026, il principe ereditario Haakon partecipa alla 'viking row' a Oslo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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