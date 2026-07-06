Mondiali 2026 il principe ereditario Haakon partecipa alla ' viking row' a Oslo

Notizia in breve

Dopo la vittoria della Norvegia contro il Brasile ai Mondiali 2026, il principe ereditario Haakon si è unito ai festeggiamenti a Oslo. Con una sciarpa della nazionale al collo, ha partecipato alla tradizionale ‘Viking row’ insieme a migliaia di tifosi nelle strade della città. La scena si è svolta tra applausi e cori, mentre il membro della famiglia reale si è mescolato alla folla.