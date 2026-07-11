Modena ubriaco manda in frantuni vetrata della stazione | straniero denunciato

Notizia in breve

Un uomo ubriaco ha rotto una vetrata nella zona antistante la stazione ferroviaria di Modena. L’incidente è avvenuto martedì sera e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato. Nessun altro ferito o danno grave segnalato. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’accaduto e ha portato a termine le pratiche di identificazione.