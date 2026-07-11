Modena ubriaco manda in frantuni vetrata della stazione | straniero denunciato
Un uomo ubriaco ha rotto una vetrata nella zona antistante la stazione ferroviaria di Modena. L’incidente è avvenuto martedì sera e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato. Nessun altro ferito o danno grave segnalato. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’accaduto e ha portato a termine le pratiche di identificazione.
Nella prima serata di martedì, il piazzale antistante la stazione ferroviaria di Modena è stato teatro di un episodio concitato che ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Un 47enne di origini straniere, in evidente stato di alterazione psicofisica causato dall’abuso di bevande alcoliche, ha iniziato a importunare pesantemente le persone in transito nella zona. La situazione è degenerata nel giro di poco tempo quando l’uomo ha sfogato la propria aggressività contro le infrastrutture dello scalo ferroviario, arrivando a mandare in frantumi una delle ampie vetrate della stazione. Attivati dalla Centrale Operativa, i militari sono giunti tempestivamente sul posto, affiancati dal personale della Polizia Locale e dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Ubriaco manda in frantumi una vetrata della stazione, bloccato e denunciato ift.tt/HGvNeZt ift.tt/Ylfn6eH x.com
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