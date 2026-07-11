Missili terre rare uranio… Perché l’India rafforza la sua presenza nell’Indo-Pacifico

Notizia in breve

Il primo ministro indiano ha completato un viaggio di sei giorni in Indonesia, Australia e Nuova Zelanda. Durante le visite, sono stati discussi accordi e cooperazioni in settori come tecnologia, difesa e risorse naturali. L’India ha rafforzato la presenza militare e strategica nella regione dell’Indo-Pacifico. Sono stati affrontati temi legati a forniture di terre rare, uranio e sistemi missilistici. Le visite hanno coinvolto incontri con leader locali e rappresentanti di aziende, senza annunci di accordi specifici o dichiarazioni ufficiali dettagliate.