Missili terre rare uranio… Perché l’India rafforza la sua presenza nell’Indo-Pacifico
Il primo ministro indiano ha completato un viaggio di sei giorni in Indonesia, Australia e Nuova Zelanda. Durante le visite, sono stati discussi accordi e cooperazioni in settori come tecnologia, difesa e risorse naturali. L’India ha rafforzato la presenza militare e strategica nella regione dell’Indo-Pacifico. Sono stati affrontati temi legati a forniture di terre rare, uranio e sistemi missilistici. Le visite hanno coinvolto incontri con leader locali e rappresentanti di aziende, senza annunci di accordi specifici o dichiarazioni ufficiali dettagliate.
Indonesia, Australia e Nuova Zelanda: il primo ministro dell’ India, Narendra Modi, ha appena concluso un importantissimo ciclo di viste della durata di sei giorni. Importante non solo per i dossier trattati – dalla cooperazione militare al commercio, dal rafforzamento della sicurezza marittima alle tecnologie emergenti – ma anche e soprattutto per dare slancio alla nuova strategia di Delhi. Il gigante asiatico sta infatti espandendo il numero di partnership nell’ Indo-Pacifico per far fronte a due evenienze. La prima: contrastare la crescente influenza della Cina costruendo un’architettura diplomatica in grado di limitare le ambizioni regionali del Dragone. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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