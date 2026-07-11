Minority Report all' italiana
Un attentato ha coinvolto un'abitazione in Italia, causando grande shock. La bomba è stata scoperta davanti all’ingresso di un edificio residenziale e ha provocato danni senza feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio e hanno sequestrato vari elementi sulla scena. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. La polizia sta analizzando le prove per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni dell’attentato.
Benvenuti nel «Minority Report» all'italiana, dove al posto di Agatha e dei suoi fratelli immersi nella vasca, abbiamo i protagonisti dell'attentato che ha lasciato senza parole gli italiani, ovvero la bomba di fronte casa di Sigfrido Ranucci. Il problema è che la storia è diventata come quella del film di Spielberg, dove la polizia riesce a impedire i delitti arrestando i colpevoli prima che li compiano, grazie a dei veggenti. Il capitano John Anderton, stavolta, ha il volto di Sigfrido. Ma il cortocircuito è servito: le repliche di Report vengono sospese, non per ciò che è stato trasmesso, ma per quello che la Procura lascia intendere possa accadere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Minority senators question rush to allow online voting
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