Milano litiga con la vicina la accoltella e viene arrestato | i figli della donna fermati prima di raggiungerlo

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato una donna durante una lite tra vicini in via Giambellino. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio. Prima che i figli della donna potessero intervenire, sono stati fermati dalla polizia e denunciati. L’uomo coinvolto è stato condotto in carcere. La scena si è svolta nel corso di un alterco tra vicini di abitazione.

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Lite tra vicini in via Giambellino a Milano: un uomo è stato arrestato per aver accoltellato una donna. La vittima è stata portata in ospedale. Denunciati anche i suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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