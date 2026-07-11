Il Milan annuncia l’attacco di Amorim, con Ramos confermato come titolare e Pulisic pronto a cambiare ruolo. La squadra si prepara al primo giorno di allenamenti, con numerosi assenti a causa del Mondiale. Amorim ha già deciso le linee guida per la rosa, mantenendo inamovibile Ramos e valutando un’arma a sorpresa in attacco. La preparazione inizia tra le aspettative e le scelte tecniche già definite.

Poche ore al "primo giorno" di scuola in casa del Milan. Ruben Amorim inizierà il lavoro con tanti assenti, come sempre succede negli anni in cui c'è il Mondiale, ma nella sua testa ha le idee abbastanza chiare sulla squadra che verrà. Soprattutto in attacco, dove è arrivato il grande colpo legato a Gonçalo Ramos e dove ci sarà almeno un altro acquisto di spessore in caso di partenza di Leao. Qualcuno deve ancora conquistare la riconferma, altri sono alle prese con infortuni: insomma, c'è molta carne al fuoco e queste settimane di lavoro tra il centro sportivo di Carnago e la tournée in Australia e Indonesia cancelleranno dei punti interrogativo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, nasce l'attacco di Amorim: Ramos inamovibile, Pulisic cambia. E c'è un'arma a sorpresa...

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