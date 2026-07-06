La FIFA ha sospeso l'espulsione di Folarin Balogun, centravanti della nazionale statunitense, che era stato espulso per un intervento considerato pericoloso durante la partita contro la Bosnia. La decisione è arrivata dopo un intervento di alto livello, che ha annullato la sanzione iniziale. Balogun non potrà più essere escluso dalla prossima partita a causa di quel cartellino rosso.

Alla fine ciò che sembrava impossibile è accaduto. Con un "intervento dall'alto", la FIFA ha concesso alla Nazionale statunitense di sospendere l'espulsione rimediata da Folarin Balogun, centravanti degli Stati Uniti colpevole di aver effettuato un intervento pericoloso nella sfida contro la Bosnia. Seppur senza volontà di far male, il fallo è stato ritenuto correttamente da espulsione, con Balogun che ha dovuto abbandonare i suoi in 10 uomini e, soprattutto, avrebbe dovuto saltare la sfida contro il Belgio agli ottavi di finale. Il centravanti della Nazionale a stelle e strisce però, contro ogni pronostico, ci sarà: dopo una chiamata dalla... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, senti Pulisic: "Ecco cosa penso di Amorim e Ramos. Balogun? Espulsione esagerata"

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