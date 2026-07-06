Oggi inizia ufficialmente la gestione di Ruben Amorim come allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha preso il comando della squadra, con pieni poteri per guidarla. La società ha annunciato il cambio di guida tecnica, mentre si avvicina un nuovo acquisto importante. La stagione si apre con molte aspettative e tensioni tra tifosi e dirigenza, nel tentativo di risollevare le sorti del club.

I pieni poteri di Amorim per riportare il Milan in alto: inizia oggi il nuovo ciclo rossonero col tecnico lusitano alla guida. Il clima torna rovente a Milano, e non solo per le temperature estive. Si prospetta una settimana cruciale per il calciomercato rossonero, inaugurata proprio oggi dallo sbarco in città di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese è atteso all’aeroporto di Linate nel primissimo pomeriggio, pronto a scrivere un nuovo e stimolante capitolo della sua carriera. La sua prima tappa sarà la sede di Casa Milan per un primissimo contatto ufficiale con la dirigenza, mentre nella giornata di domani varcherà finalmente i cancelli del centro sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Il Milan riparte da Ruben Amorim: inizia oggi l’era del tecnico portoghese, Gila è vicino

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