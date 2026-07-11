Mario Gila è diventato ufficialmente un nuovo difensore del Milan, arrivando dalla Lazio per 27,5 milioni di euro. Il centrale spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni, con un ingaggio di 4,5 milioni all’anno. In una dichiarazione, ha descritto il trasferimento come un sogno che ripaga i momenti difficili e ha affermato di essere aggressivo in campo.

Adesso è nero su bianco: Mario Gila è ufficialmente un nuovo difensore del Milan. Il centrale spagnolo arriva dalla Lazio per una cifra importante, ben 27,5 milioni di euro, legandosi al club rossonero con un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Subito dopo la firma a Casa Milan, il difensore classe 2000 ha voluto rilasciare le sue prime dichiarazioni ufficiali ai microfoni del club, mostrando un mix di profonda umiltà per il passato e grande carica per quello che il futuro gli riserverà. Milan, le prime parole di Gila: "Ho passato.". L'impatto con il calcio italiano dopo l'addio al Real Madrid non è stato affatto in discesa: Gila non si nasconde e ripensa alle difficoltà vissute nei primi anni a Roma, prima di esplodere definitivamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco Gila: "Un sogno che ripaga i momenti difficili. In campo? Sono aggressivo"

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MARIO GILA E' UN GIOCATORE DELL AC MILAN !! E NON FINISCE QUI ECCO CHI ARRIVA ?? reddit

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