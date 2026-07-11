Stasera alle 21, presso il Valdichiana Designer Village di Foiano, si esibirà Francesca Michielin. La cantante si esibirà con un repertorio che include sussurri e canti, come anticipato nelle precedenti comunicazioni. L’evento segue un'apertura con l’artista Dargen, che ha preceduto l’esibizione di Michielin. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto di intrattenimento musicale.

Appuntamento al Valdichiana Designer Village di Foiano dove stasera alle 21 arriva Francesca Michielin. Dopo l’entusiasmante apertura con Dargen D’Amico, che ha richiamato centinaia di persone trasformando Piazza Maggiore in un grande palcoscenico a cielo aperto, Village Vibes torna stasera con un nuovo appuntamento a ingresso libero che unisce musica, spettacolo e shopping sotto le stelle. Protagonista della serata sarà Francesca Michielin, una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano, che salirà sul palco per un incontro speciale tra musica e racconti. Ad anticiparla, dalle 20.30, sarà l’esibizione live di EroCaddeo, una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena pop italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michielin: sussurri e canti. L’artista in scena stasera

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