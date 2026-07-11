Martina Miliddi, nota per la partecipazione a un quiz televisivo, ha annunciato di essere stata aggredita in aeroporto. L'episodio si è verificato durante un viaggio, dopo un confronto che avrebbe coinvolto il personale di sicurezza. La donna ha riferito di aver subito un'aggressione, senza specificare ulteriori dettagli. L'evento si è verificato in un momento di tensione, in un contesto di attese e controlli aeroportuali. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze o interventi successivi.

Quando parti con la testa piena di pensieri, ti aspetti solo di arrivare a destinazione senza intoppi. E invece basta una scintilla, una regola interpretata male, un tono di troppo, e un aeroporto diventa il posto peggiore in cui trovarti. È quello che Martina Miliddi ha raccontato nelle ultime ore, lasciando i fan spiazzati. La ballerina, diventata un volto amatissimo dal pubblico anche grazie ad Affari Tuoi, ha condiviso sui social un episodio che le avrebbe rovinato la partenza. Al centro di tutto, un dettaglio che per molti è “solo burocrazia”, ma per chi viaggia con un animale è spesso una piccola guerra: il trasportino del cane. Martina ha scelto di non tenersi tutto dentro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mi hanno aggredita”. Martina Miliddi di Affari tuoi, il terribile annuncio

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MARTINA MILIDDI AGGREDITA IN AEROPORTO: Lo sfogo shock della ballerina di Affari Tuoi!

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