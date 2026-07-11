mi hanno aggredita martina di affari tuoi il terribile annuncio

Martina Miliddi, nota per la partecipazione a Affari Tuoi, ha denunciato di essere stata aggredita in aeroporto durante le procedure di imbarco. La ballerina ha condiviso sui social la sua esperienza, senza fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando attenzione sui social media. La vittima ha riferito di aver subito un'aggressione, ma non sono stati resi noti ulteriori elementi o eventuali interventi delle autorità.

Un viaggio iniziato nel peggiore dei modi per Martina Miliddi. La ballerina, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, ha raccontato sui social una spiacevole esperienza vissuta in aeroporto durante le procedure di imbarco. Secondo il suo racconto, sarebbe nata una discussione legata alla gestione del trasportino del suo cane, situazione che avrebbe trasformato un momento già delicato in un confronto acceso. La giovane artista ha deciso di rendere pubblico l’accaduto, spiegando di essersi sentita trattata con durezza e denunciando quello che ha definito un comportamento inaccettabile. Martina Miliddi di Affari Tuoi: “Mi hanno aggredita per il mio cane”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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