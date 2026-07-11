Mi chiedono 2mila euro per il corso abilitante Fatelo accessibile e interamente online | ho tre figli da gestire e percorro 70 km per insegnare
Una docente precaria della scuola secondaria di primo grado nel Vicentino ha scritto una lettera pubblicata da Fanpage, in cui denuncia di aver ricevuto una richiesta di 2000 euro per un corso abilitante. La docente ha aggiunto di dover gestire tre figli e di percorrere 70 km per insegnare, chiedendo che il corso sia reso accessibile e interamente online.
Una docente precaria della scuola secondaria di primo grado, in servizio nel Vicentino, ha scelto di raccontare la propria esperienza in una lettera pubblicata da Fanpage.it, dopo aver scritto senza ottenere risposta al Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sua testimonianza riporta l'attenzione sulle difficoltà vissute da molti insegnanti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), tra incarichi lontani da casa, percorsi di formazione già sostenuti e nuovi costi richiesti per conseguire l'abilitazione L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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