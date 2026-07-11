Mi chiedono 2mila euro per il corso abilitante Fatelo accessibile e interamente online | ho tre figli da gestire e percorro 70 km per insegnare

Notizia in breve

Una docente precaria della scuola secondaria di primo grado nel Vicentino ha scritto una lettera pubblicata da Fanpage, in cui denuncia di aver ricevuto una richiesta di 2000 euro per un corso abilitante. La docente ha aggiunto di dover gestire tre figli e di percorrere 70 km per insegnare, chiedendo che il corso sia reso accessibile e interamente online.