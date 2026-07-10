LE PREVISIONI. Tregua durante il weekend, ma nella settimana del 13 luglio picchi superiori ai 35 gradi. E torna il fenomeno delle «notti tropicali». Nella settimana del 13 luglio - dopo Francia e Spagna - anche sull’Italia si rischiano picchi di oltre i 40 gradi, per via dell’ennesima bolla di calore africana che sta interessando l’Europa occidentale. «Ci attendiamo un temporaneo un temporaneo e parziale indebolimento strutturale dell’anticiclone subtropicale nel weekend con qualche temporale anche forte sabato al Nord e domenica lungo Appennino e versante adriatico», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo. Ma la tregua sarà breve: «Già dall’avvio della settimana del 13 luglio la cupola anticiclonica africana tornerà rapidamente a potenziarsi investendo in pieno l’Italia», prosegue l’esperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Ecodibergamo.it - Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di calore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qualche temporale in arrivo al Nord, da metà settimana aria più fredda

Notizie e thread social correlati

Meteo, Italia divisa tra caldo africano e temporali: in arrivo la prima vera ondata di caloreL’Italia si prepara a una settimana con clima diviso: nel Centro-Sud le temperature aumenteranno significativamente, portando condizioni estive,...

Meteo Napoli, svolta estiva: in arrivo una forte ondata di calore con punte oltre i 34°CDa giovedì 18 giugno, Napoli e provincia saranno interessate da un’ondata di calore con temperature che potrebbero superare i 34°C, specialmente...

Temi più discussi: Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di calore; Possibili temporali dal pomeriggio di venerdì, rischio pioggia anche nel weekend; Maltempo in Lombardia, frana in Alta Val Brembana e alberi caduti nel Pavese; Nuova ondata di caldo, ecco le temperature attese in settimana.

#Bergamo4UNESCO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di caloreTregua durante il weekend, ma nella settimana del 13 luglio picchi superiori ai 35 gradi. E torna il fenomeno delle notti tropicali. ecodibergamo.it

Meteo: weekend caldissimo al Centro-Sud e Isole! Le previsioniLe previsioni meteo per oggi, venerdì 10 luglio, indicano una giornata calda ma con temporali al Nord tra la sera e domani (sabato 11). meteo.it

ho trovato finalmente il meteo giusto per escursionismo e trekking reddit