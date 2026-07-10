Meteo anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di calore
Nella settimana del 13 luglio sono previste temperature superiori ai 35 gradi, con punte di calore intenso. Durante il weekend si attende una tregua, ma successivamente si prevede una nuova ondata di calore. Nelle notti si registreranno valori elevati, classificate come «notti tropicali». La situazione riguarda anche Bergamo e la provincia, dove si evidenzia l’arrivo di un’ulteriore ondata di calore.
LE PREVISIONI. Tregua durante il weekend, ma nella settimana del 13 luglio picchi superiori ai 35 gradi. E torna il fenomeno delle «notti tropicali». Nella settimana del 13 luglio - dopo Francia e Spagna - anche sull’Italia si rischiano picchi di oltre i 40 gradi, per via dell’ennesima bolla di calore africana che sta interessando l’Europa occidentale. «Ci attendiamo un temporaneo un temporaneo e parziale indebolimento strutturale dell’anticiclone subtropicale nel weekend con qualche temporale anche forte sabato al Nord e domenica lungo Appennino e versante adriatico», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo. Ma la tregua sarà breve: «Già dall’avvio della settimana del 13 luglio la cupola anticiclonica africana tornerà rapidamente a potenziarsi investendo in pieno l’Italia», prosegue l’esperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Qualche temporale in arrivo al Nord, da metà settimana aria più fredda
Notizie e thread social correlati
Meteo, Italia divisa tra caldo africano e temporali: in arrivo la prima vera ondata di caloreL’Italia si prepara a una settimana con clima diviso: nel Centro-Sud le temperature aumenteranno significativamente, portando condizioni estive,...
Meteo Napoli, svolta estiva: in arrivo una forte ondata di calore con punte oltre i 34°CDa giovedì 18 giugno, Napoli e provincia saranno interessate da un’ondata di calore con temperature che potrebbero superare i 34°C, specialmente...
Temi più discussi: Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di calore; Possibili temporali dal pomeriggio di venerdì, rischio pioggia anche nel weekend; Maltempo in Lombardia, frana in Alta Val Brembana e alberi caduti nel Pavese; Nuova ondata di caldo, ecco le temperature attese in settimana.
L'Eco di Bergamo. Trout Recording · Out In The Sun. Una giornata favolosa, anche dal punto di vista meteo, ha caratterizzato la prima apertura stagionale delle cascate del Serio a Valbondione, sabato 13 giugno. In base ai ticket parcheggi rilasciati in mattinat facebook
#Bergamo4UNESCO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Meteo, anche a Bergamo e provincia in arrivo l’ennesima bolla di caloreTregua durante il weekend, ma nella settimana del 13 luglio picchi superiori ai 35 gradi. E torna il fenomeno delle notti tropicali. ecodibergamo.it
Meteo: weekend caldissimo al Centro-Sud e Isole! Le previsioniLe previsioni meteo per oggi, venerdì 10 luglio, indicano una giornata calda ma con temporali al Nord tra la sera e domani (sabato 11). meteo.it
ho trovato finalmente il meteo giusto per escursionismo e trekking reddit