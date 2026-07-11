Messina una moto travolge un pedone | morto 49enne

Una moto ha investito un uomo di 49 anni sul viale Gazzi, vicino all’ingresso del Policlinico di Messina, nella notte. L’uomo è stato travolto mentre attraversava la strada e, nonostante i soccorsi, è deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Un 49enne, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all'altezza dell'ingresso del Policlinico di Messina. L'impatto è stato violento: l'uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra. Il motociclista è un 40enne che guidava un'Africa Twin, sprovvista di copertura assicurazione. Indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Messina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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