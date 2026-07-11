Il comune di Benevento ha dichiarato di aver agito entro i propri limiti riguardo alla gestione della mensa scolastica. In una dichiarazione, si afferma che la riunione di ieri ha evidenziato criticità e decisioni prese da alcuni dirigenti scolastici, che non coinvolgono l'amministrazione comunale. Nessun malfunzionamento è stato riscontrato nel ruolo dell’ente locale, che avrebbe rispettato le proprie competenze.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Nessun tilt del comune, la riunione di ieri ha messo in risalto criticità e decisioni di alcuni Dirigenti scolastici che non possono coinvolgere il comune di Benevento sulla questione mensa”. Cosi il delegato consigliere all’istruzione Marcello Palladino. “ La refezione è assicurata a un’utenza di 1050 unità giornaliere con un possibile incremento del 20%. La gara precedente è stata realizzata dalla struttura comunale, sulla base della media pasti consumati negli ultimi tre anni in città. È ovvio che l’abolizione del pasto da casa da parte di alcuni Istituti scolastici, come l’esubero delle iscrizioni al tempo pieno, porta automaticamente all’ampliamento della platea che vorrà partecipare al servizio di refezione scolastica e ciò provocherà di sicuro inconvenienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mensa, Palladino: “Comune ha fatto tutto ciò che è nelle sue facoltà”

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