Memorial Angelo Rossini Quante promesse del tennis
Dal 18 al 25 luglio si svolge il Memorial Angelo Rossini allo Sporting Club Sassuolo, considerato un punto di riferimento per il tennis giovanile e l’integrazione sociale. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi giovani tennisti che si sfidano sui campi in terra rossa, promuovendo lo sport tra le nuove generazioni. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla crescita sportiva e ai valori sociali attraverso il tennis.
Lo Sporting Club Sassuolo si conferma capitale del tennis giovanile e dell’integrazione sociale. Dal 18 al 25 luglio, i campi in terra rossa della struttura di San Michele ospiteranno l’edizione 2026 del Torneo Internazionale Under 14 Combined Maschile e Femminile ‘Memorial Angelo Rossini - Trofeo Bper Banca’, inserito nel prestigioso circuito Tennis Europe Junior Tour. La manifestazione, aperta gratuitamente all’intera cittadinanza, vedrà ai nastri di partenza oltre centodieci promettenti atleti da tutto il mondo, inclusa una selezione di tennisti provenienti dalle migliori scuole del Canada. I tabelloni di qualificazione scatteranno ufficialmente sabato 18 luglio con trentadue nomi pronti a darsi battaglia per conquistare gli ultimi otto slot disponibili per il main draw. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Angelo Rossini Memorial. So many tennis promisesTennis: Over 110 athletes will compete in San Michele from July 18th to 25th. And thanks to Sporting, the Uniqlo Wheelchair Tennis Under-18 Championship is also underway. sport.quotidiano.net
Memorial Angelo Rossini. Quante promesse del tennisTennis Oltre 110 gli atleti che si affronteranno a San Michele dal 18 al 25 luglio. E sempre grazie allo Sporting al via l’Uniqlo Wheelchair Tennis Under 18. sport.quotidiano.net