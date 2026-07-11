Hamshahri, un quotidiano di proprietà del Comune di Teheran, ha pubblicato un'immagine che ritrae il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu in un mirino, accompagnata dalla didascalia: "La vendetta è certa". L'immagine mostra anche la premier Giorgia Meloni, Pete Hegseth, Marco Rubio, Brad Cooper, Mike Huckabee, Israel Katz, Eyal Zamir, Gideon Sa'ar, Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer in uniforme carceraria. Si tratta di una sorta di "lista nera" con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. La foto è stata diffusa nel giorno in cui è stato reso pubblico il messaggio scritto dal figlio Mojtaba che minaccia "vendetta" contro gli assassini del padre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Meloni nella "lista nera" dell'Iran. La foto in uniforme carceraria e la minaccia: "La vendetta è certa"

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Media Iran: Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei

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Temi più discussi: Quotidiano Iran, Meloni nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei; La distanza con Trump e la mina Vannacci sono il passato che chiede il conto a Meloni. Debolezza? No, opportunità; Landini fa retromarcia: sì al tavolo unitario col governo; Polymarket bloccato in Italia, sito di nuovo nella lista nera delle Dogane.

Sono tanti i messaggi di solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni, messa, da un quotidiano iraniano, nella lista nera dei responsabili della morte di Khamenei. Dal presidente del Senato, Ignazio La Russa ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini il m x.com

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