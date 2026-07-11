Un’azienda di dispositivi medici ha annunciato l’utilizzo di intelligenza artificiale e robotica per migliorare i trattamenti sanitari. La Lombardia si conferma come centro di innovazione nel settore, rappresentando uno dei principali poli di eccellenza in Europa. La regione si distingue per la crescita nel campo delle tecnologie mediche avanzate e per il ruolo di leadership nel comparto a livello nazionale.

Milano – La Lombardia è un hub di innovazione nel comparto dei dispositivi medici, guidando il settore a livello nazionale e affermandosi tra i poli di eccellenza in Europa. “Possiamo contare su competenze cliniche di eccellenza e distretti industriali che rappresentano un patrimonio strategico per il Paese”, sottolinea Paola Pirotta, presidente di Assobiomedicali in Confindustria oltre che amministratrice delegata e Cfo Italia, nonché senior finance director per Iberia e Francia di Medtronic, azienda leader nelle tecnologie, nei servizi e nelle soluzioni per la salute. Qual è il ruolo dell’Italia nelle tecnologie medicali? “L’Italia è uno dei Paesi europei più avanzati nel settore delle tecnologie medicali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medtronic, la cura del progresso: “IA e robot per una sanità migliore”

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