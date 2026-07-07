Medtronic introduce in Italia tecnologie di intelligenza artificiale che individuano le aritmie cardiache prima delle emergenze e sistemi di endoscopia per diagnosi precoci di tumori. Le innovazioni consentono di rilevare problemi di salute in anticipo rispetto ai sintomi evidenti. Le soluzioni sono già operative e rivoluzionano le pratiche mediche tradizionali, migliorando la tempestività degli interventi e la qualità delle diagnosi.

Dall ‘intelligenza artificiale che anticipa le aritmie cardiache ai sistemi di endoscopia che migliorano la diagnosi precoce dei tumori: Medtronic porta in Italia tecnologie che stanno già cambiando il modo di fare medicina. A illustrarne i risultati concreti è Paola Pirotta, Amministratrice Delegata di Medtronic Italia, che racconta come l’azienda stia trasformando la propria identità da produttore di dispositivi medici a Healthcare Technology Company, integrando innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e piattaforme digitali lungo l’intero percorso di cura. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medtronic, Pirotta: "Aritmie rilevate prima delle emergenze, tumori scoperti prima. Ecco la sanità del futuro"

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