Un giovane di 23 anni è rimasto temporaneamente in pericolo di annegamento nel fiume Adda a Medolago. È stato salvato dai bagnanti che si trovavano sul posto e che sono intervenuti prontamente. Dopo essere stato messo in salvo, il ragazzo è tornato a giocare a basket con gli amici, senza riportare ferite o conseguenze gravi. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e ha generato apprensione tra i presenti.

Alla fine, è tornato a giocare serenamente a basket insieme ai suoi amici. Ma per qualche istante a Medolago si è temuto il peggio, quando ieri pomeriggio un giovane di 23 anni ha rischiato di annegare nell’Adda. Erano le 16.30 quando il 23enne, di origini straniere, è apparso in difficoltà dopo essere entrato nel fiume. Forse per un malore, oppure a causa di un attacco di panico, è finito sott’acqua. Non ci è rimasto a lungo, fortunatamente: il 23enne è riuscito a farsi vedere e dalla riva altri bagnanti si sono tuffati e lo hanno aiutato a uscire dal fiume, mettendolo al riparo. Una volta al sicuro, il 23enne si è ripreso del tutto, tanto che non è stato necessario il trasporto in ambulanza in ospedale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Medolago, va sott'acqua nel fiume: ragazzo salvato dai bagnanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Canonica d'Adda, si tuffa nel fiume e rimane sott'acqua per 20 minuti: grave 57enne

Notizie e thread social correlati

Medolago, tenta di attraversare l'Adda e finisce sott'acqua: in corso le ricerche dei Vigili del fuocoNel tardo pomeriggio, un uomo ha tentato di attraversare il fiume Adda tuffandosi nelle acque per sfuggire al caldo.

Canonica d’Adda: si tuffa nel fiume e rimane sott’acqua per 20 minuti: grave 57enneUn uomo di 57 anni è stato trovato in condizioni gravi dopo essere rimasto sott’acqua nel fiume Adda per circa 20 minuti.