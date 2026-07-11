Mediaset chi li ha visti? Tutti i programmi annunciati e mai realizzati

Nella serata, sono stati trasmessi solo alcuni programmi annunciati, mentre altri non sono mai stati realizzati. Pier Silvio Berlusconi ha commentato che nel 2026 parlare di palinsesti è ormai superato, sottolineando come molte delle trasmissioni promesse non siano state effettivamente mandate in onda. La programmazione sembrerebbe aver subito variazioni rispetto alle anticipazioni, lasciando alcuni spettatori senza quanto atteso.

“Non è una serata palinsesti, nel 2026 chiamarla così sarebbe obsoleto”. A dirlo è Pier Silvio Berlusconi e ha ragione: si può parlare di palinsesti quando molti dei programmi annunciati da Mediaset puntualmente finisce nel dimenticatoio? L’azienda di Cologno Monzese ha presentato le novità della nuova stagione televisiva 20262027 e il dubbio ormai non è più “quando” ma “se” andranno in onda. Sul groppone pesa una sfilza di titoli che attende ancora oggi di vedere la luce nonostante i proclami. Che fine ha fatto il format anglosassone You – Lo Spettacolo Sei Tu previsto nella stagione appena conclusa su Canale 5? Si tratta di un people show che mette al centro dell’attenzione e delle dinamiche il pubblico in studio, che interagisce con i conduttori. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Mediaset ruba tre conduttori alla Rai: ora tutti passano a Canale 5, ecco i nuovi acquisti

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