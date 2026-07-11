Kylian Mbappé ha dichiarato di voler essere un esempio per i giovani, sottolineando che la Francia non ha ancora vinto il titolo mondiale. In un’intervista, ha affermato che la consapevolezza della propria forza dà fiducia, ma le partite si vincono con i risultati, non solo con il potenziale. Ha anche ricordato che la nazionale favorita per la vittoria finale deve dimostrare sul campo di meritarselo.

Intervista all’uomo simbolo della squadra favorita per la vittoria finale dei Mondiali: “La consapevolezza dà fiducia, ma le partite non si vincono con il potenziale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Mbappé “Per i più giovani voglio essere d’esempio. La Francia non ha ancora vinto”

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