Modello Why Not con i giovani più fragili ha vinto la scommessa

Notizia in breve

La cooperativa bergamasca Why Not festeggia dieci anni di attività, passando da 15 a 47 dipendenti. Tra questi, 36 sono iscritti alle categorie protette. I ricavi superano il milione di euro. Il modello si concentra sui giovani più fragili, con particolare attenzione a integrare e supportare questa fascia. La crescita dell’azienda evidenzia un impegno costante nel settore e un aumento della forza lavoro dedicata all’inclusione.