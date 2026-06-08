Modello Why Not con i giovani più fragili ha vinto la scommessa
La cooperativa bergamasca Why Not festeggia dieci anni di attività, passando da 15 a 47 dipendenti. Tra questi, 36 sono iscritti alle categorie protette. I ricavi superano il milione di euro. Il modello si concentra sui giovani più fragili, con particolare attenzione a integrare e supportare questa fascia. La crescita dell’azienda evidenzia un impegno costante nel settore e un aumento della forza lavoro dedicata all’inclusione.
CAPITALE UMANO. Why Not, cooperativa bergamasca, compie dieci anni: da 15 a 47 dipendenti, 36 iscritti alle categorie protette, ricavi oltre un milione. La scommessa era giusta: includere conviene. Quarantasette dipendenti, età media trentasette anni, di cui trentasei iscritti alle categorie protette. Un fatturato che supera il milione di euro. Una nuova sede acquistata. Numeri che raccontano una storia insolita: quella di un’impresa che cresce senza tradire la propria missione, anzi facendone il motore della propria solidità. La cooperativa Why Not, fondata a Bergamo nel dicembre 2014, ha approvato il proprio bilancio sociale 2025 davanti all’assemblea dei cinquantacinque soci. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Stop Coddling Them Into Paralysis
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Modello Why Not, con i giovani più fragili ha vinto la scommessaWhy Not, cooperativa bergamasca, compie dieci anni: da 15 a 47 dipendenti, 36 iscritti alle categorie protette, ricavi oltre un milione. La scommessa era giusta: includere conviene. ecodibergamo.it
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