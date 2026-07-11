Mazzoldi il preparatore di Balotelli | Può giocare bene anche da bendato

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il preparatore di Balotelli ha dichiarato che il calciatore è in buona forma e può giocare anche senza vedere. Balotelli si è ripreso e lavora con il suo staff, con l'obiettivo di iniziare la stagione in modo positivo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero o sulle condizioni specifiche del giocatore. La squadra si prepara per le prossime partite con Balotelli disponibile, ma senza ulteriori indicazioni sulle limitazioni fisiche.

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