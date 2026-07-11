Sabato 11 luglio, nel pomeriggio, una forte grandinata ha interessato Cortona, in provincia di Arezzo, accompagnata da temporali improvvisi. I chicchi di grandine erano di dimensioni significative e sono stati seguiti da pioggia intensa e vento forte. I fenomeni sono durati pochi minuti e si sono verificati in un contesto di temperature molto elevate, tipiche delle ore torride della stagione.

Cortona (Arezzo), 11 luglio 2026 – Chicchi di grandine di dimensioni notevoli hanno colpito la città di Cortona nel pomeriggio di abato 11 luglio. Gli attesi brevi temporali nell’interno della Toscana hanno colpito, come nelle previsioni del Lamma Toscana. Si tratta di fenomeni brevi ma molto intensi, caratterizzati da pioggia, possibile grandine e vento. A Cortona i vetri di alcune auto sono stati incrinati dalla grandine, mentre alcune strade si sono tinte di bianco. Un piccolo break dall’afa per il comune in provincia di Arezzo. Piccolo break dall’afa. Fenomeni sparsi in questo sabato avvengono in diverse altre zone della Toscana. Si tratta di un piccolo break rispetto al caldo torrido che sta attanagliando l’intera Toscana e che continuerà anche nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi grandinate e temporali in Toscana in mezzo a ore torride. Vento forte e pioggia, fenomeni lampo

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