Il direttore sportivo dell’Universal ha espresso dubbi sulla partecipazione della squadra ai playoff, chiedendosi se l’impegno sia davvero giustificato. La decisione sulla presenza in questa fase dipende dalla valutazione dei rischi e delle risorse coinvolte. La squadra sta considerando se continuare o meno l’avventura, senza ancora annunciare una decisione definitiva. La questione riguarda principalmente gli aspetti logistici e sportivi legati alla fase successiva del campionato.

"Ma ne vale veramente la pena?". È la domanda che si fa il direttore sportivo dell’ Universal Solaro Luca Volpi ma che in questi giorni si stanno facendo molti altri suoi colleghi impegnati nei triangolari di spareggio dalla Promozione in giù necessari alla stesura delle graduatorie per i ripescaggi. Le partite iniziano oggi e si concluderanno addirittura il 6 giugno, ma se negli anni scorsi la voglia di fare bene e di vincere era tanta perché di posti a disposizione “sopra“ ce n’erano, quest’anno qualche dubbio in più c’è. Motivo? Il possibile, ventilato, taglio dei gironi di Eccellenza dalle attuali 18 squadre alle originarie 16. Si farà? Non si farà? Nessuno ancora sa rispondere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Solaro, playoff col dubbio : "Ne vale davvero la pena?"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Balenciaga Clutch ‘9 Am’: Ne vale la pena?

Leggi anche: A.p.c. T-shirt ‘emilien’: Ne vale la pena?

Calcio Promozione. Universal Solaro avanti con lo 0-3 a tavolinoNessuna sorpresa dal Giudice Sportivo per quanto riguarda la sfida di sabato interrotta dall’arbitro poco prima della metà della ... msn.com

Calcio, playoff di Terza Categoria: Villanova Solaro col piede giusto, pari tra Sommarivese e BernezzoNella prima giornata del quadrangolare la Virtus Busca cade in casa con la squadra di Collino, prima a quota 3. Mercoledì si torna in campo ... cuneodice.it