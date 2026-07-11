Il nome di Leo Fioravanti, noto pilota di motociclismo, viene spesso associato al suo fratello Matteo, che si definisce con orgoglio come “il fratello di Leo”. Matteo, che ha condiviso con lui anni di impegno e sacrifici, spiega come il talento e la passione siano stati elementi fondamentali nel loro percorso. La famiglia Fioravanti si è sempre distinta per un rapporto stretto e condiviso, che ha rafforzato entrambi nel tempo.

Chi non li conosce, chi non conosce la dinamica famigliare che li ha forgiati e cresciuti, potrebbe pensare che sentirsi chiamare “il fratello di Leonardo” possa infastidirlo. Invece è esattamente il contrario: perché Matteo e Leonardo Fioravanti hanno un legame che va molto al di là. “E’ un orgoglio enorme, sono la persona più felice del mondo quando mi chiamano il fratello di Leonardo. Anche perché - dice Matteo - è vero che oggi lui è il numero uno del surf mondiale, ma spesso, nel nostro ambiente, succede anche il contrario: è Leonardo a essere riconosciuto come il fratello di Matteo, per il lavoro che ho costruito nel mondo del surf e dell’imprenditoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Matteo Fioravanti: "Mio fratello Leo ed io: talento e sacrificio, passione e... vi dico tutto"

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