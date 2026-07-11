Matic alla Juve può decollare in fretta | Spalletti ha già pronto un piano per il centrocampista serbo
La Juventus sta cercando di portare in prestito Nemanja Matic come sostituto di Locatelli, con un accordo a basso costo. Il club ha già un piano pronto, mentre i dirigenti di altre squadre spingono per facilitare la trattativa. La trattativa potrebbe concludersi rapidamente, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione dipende dalle trattative in corso e dai colloqui tra le parti coinvolte.
di Luca Fioretti La Juventus punta con decisione su Nemanja Matic per il ruolo di vice Locatelli: Carnevali e Massara spingono per l’affare a basso costo. La Juventus appare sempre più convinta della bontà dell’operazione Nemanja Matic per completare la linea mediana a disposizione di Luciano Spalletti. I bianconeri, infatti, stanno cercando un profilo di assoluta affidabilità che possa ricoprire il ruolo di vice Locatelli durante la stagione. Sia l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che ha già avuto il mediano alle proprie dipendenze al Sassuolo, sia il Chief Football Officer Frederic Massara gradirebbero moltissimo il nazionale serbo classe 1988. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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In queste ultime ore il nome di #Matic è stato accostato alla #Juventus per rinforzare il centrocampo #Carnevali conosce bene il calciatore avendolo portato al #Sassuolo nell'ultima stagione Può essere l'uomo giusto per i bianconeri nonostante non sia pi facebook
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