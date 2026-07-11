Matera festival | domani Campane zampogna e orchestra Nona edizione

Domani si terrà a Matera la nona edizione del festival, intitolata “Campane, zampogna e orchestra”. L’evento combina le sonorità della tradizione popolare con la musica sinfonica, inserendosi nella rassegna “Museo in Sinfonia”, promossa da un circuito musicale regionale e organizzata con l’orchestra ICO Magna Grecia.

Di Nino Sangerardi: Le sonorità della tradizione popolare incontrano la forza della musica sinfonica nel nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia: rassegna giunta alla IX edizione e promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia. Domenica 12 luglio, ore 20.30, l’Ex Ospedale San Rocco in Matera ospiterà “Campane, Zampogna e Orchestra”.Concerto che mette in dialogo strumenti simbolo della cultura italiana con il linguaggio dell’orchestra. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Sinfonica del Molise, diretta dal Maestro Andrea Magnelli, con Giulio Costanzo alle campane e Piero Ricci alla zampogna, in un progetto realizzato in collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, tra le più antiche fonderie di campane al mondo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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