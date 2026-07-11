Massese Incontro tra Sguerzo e il sindaco Gerini iscrive la squadra e poi si dimette
Un incontro tra il rappresentante della Massese 1919 e il sindaco si è svolto ieri. Poco dopo, il presidente della squadra ha annunciato le dimissioni, dopo aver completato l’iscrizione della squadra al campionato. La questione riguarda la gestione del club e le future strategie. La società ha confermato l’intenzione di proseguire con il nuovo progetto, mentre il presidente ha lasciato l’incarico immediatamente dopo l’iscrizione. Nessun dettaglio sui motivi delle dimissioni è stato reso pubblico.
Il solco del nuovo corso della Massese 1919 sembra ormai tracciato. Ieri è stata una giornata campale per il gruppo intenzionato a rilevarne le quote. "Abbiamo avuto un incontro con l’amministrazione che è stato positivo – ha spiegato Fabio Sguerzo, amministratore delegato in pectore dei nuovi acquirenti – e con la quale siamo rimasti d’accordo di risentirci una volta effettuata l’iscrizione". Telegrafica al riguardo è stata la dichiarazione del sindaco Francesco Persiani. "Questa mattina abbiamo avuto un’interlocuzione con i potenziali acquirenti della nostra squadra, la Massese. Siamo ora in attesa degli atti formali e ci auguriamo che il percorso possa finalmente concludersi positivamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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