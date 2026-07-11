I costi dell’energia e del credito sono aumentati, comprimendo i bilanci di artigiani e piccole imprese. La Cna di Arezzo segnala che, sia nelle spese per il carburante sia nelle richieste di prestiti, i prezzi crescono rapidamente, mentre i ricavi si riducono lentamente. Le aziende più piccole si trovano a fronteggiare una pressione crescente sui costi, senza poter contare su tempi rapidi di recupero o adeguamento.

Arezzo, 11 luglio 2026 – Alla pompa come allo sportello bancario vale la stessa regola: i costi salgono in fretta e scendono con lentezza. E a subirne le conseguenze sono sempre le piccole imprese. Lo evidenzia Fabio Mascagni, presidente CNA Arezzo, commentando i dati nazionali su carburanti e accesso al credito. Carburanti, aumenti sopra il prezzo del petrolio: da fine febbraio a oggi il Brent è passato da 70,75 a 76,56 dollari al barile, +8,2%. Nello stesso periodo i prezzi alla pompa sono cresciuti molto di più. La benzina self è salita da 1,670 a 1,855 euro al litro, +11,1% pari a 18,5 centesimi. Il gasolio self da 1,720 a 1,941 euro al litro, +12,8% pari a 22,1 centesimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Mascagni, Cna Arezzo: “Caro energia e caro credito si sommano e comprimono i bilanci di artigiani e Pmi”

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