Martinelli spunta il nome dell’esterno dell’Arsenal | proposto anche alla Juventus

Si allunga la lista dei possibili acquisti per la Roma, che sta cercando un esterno offensivo per il tecnico. Tra i nomi circolati recentemente, compare anche Gabriel Martinelli, giocatore brasiliano con passaporto italiano, attualmente all’Arsenal. Il club londinese non ha ancora preso decisioni definitive sulla cessione del giocatore, mentre altre squadre, tra cui la Juventus, hanno mostrato interesse. La trattativa resta in fase di valutazione.

La ricerca del nuovo esterno da consegnare a Gian Piero Gasperini prosegue senza sosta, e nelle ultime ore si è aggiunto un nome nuovo alla lista della Roma: Gabriel Martinelli, esterno offensivo brasiliano con passaporto italiano in forza all’ Arsenal. Archiviata definitivamente la pista Mason Greenwood, ormai in procinto di firmare con il Fenerbahçe, il club giallorosso continua a muoversi su più fronti per completare il proprio reparto offensivo. Un nome proposto da intermediari, non solo alla Roma. Secondo quanto riportato da teleradiostereo.it, il classe 2001 sarebbe stato offerto tramite alcuni intermediari, e non esclusivamente alla dirigenza di Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Martinelli Goal

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