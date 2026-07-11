Un uomo marocchino ubriaco ha ignorato un posto di blocco e ha investito due carabinieri nel tentativo di fuga. Durante l’inseguimento, il veicolo ha causato un incidente con danni ingenti e una scena di caos. I militari sono rimasti feriti, uno in modo grave. L’autista è stato arrestato poco dopo, con l’accusa di tentato omicidio, resistenza e guida in stato di ebbrezza. La strada è rimasta chiusa per i rilievi.

Un folle inseguimento nel cuore della notte ha rischiato di trasformarsi in una vera e propri strage urbana, lasciando dietro di sé una scia di lamiere accartocciate e momenti di puro terrore. L’allucinante dinamica si è consumata nelle strade di Bologna, dove un 27enne marocchino, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha prima forzato un posto di blocco e poi si è schiantato con l’auto contro una gazzella dei carabinieri, ferendo i due militari a bordo. Un epilogo drammatico che si sarebbe potuto evitare: poco prima dell’impatto, i militari lo avevano notato camminare con un’andatura sospetta mentre si avvicinava all’auto, una potente Mercedes. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marocchino ubriaco non si ferma l’alt e investe carabinieri: schianto tremendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marocchino ubriaco non si ferma l’alt e si scontra con un'auto dei carabinieri: due militari feritiUn uomo di 27 anni, ubriaco, ha forzato un posto di blocco e si è schiantato contro un’auto dei carabinieri, ferendo i due militari a bordo.

Ubriaco alla guida e senza patente, non si ferma all'Alt e provoca un incidente con i carabinieri: arrestatoUn uomo ubriaco alla guida e senza patente ha rifiutato di fermarsi all’alt dei carabinieri a Silla di Sassano, provocando un incidente con i...

Temi più discussi: Ubriaco si scontra con una pattuglia, frontale dopo aver tentato la fuga: due carabinieri restano feriti; Ubriaco alla guida scappa dalla polizia stradale, inseguito per chilometri. Preso e denunciato; Marocchino ubriaco e molesto allontanato da Capaccio Paestum. Era già colpito da diversi Daspo Urbano; Viareggio, corre nudo dalla pineta alla Passeggiata: 26enne denunciato per atti osceni e resistenza.

Bologna, marocchino ubriaco non si ferma all'alt e si schianta contro auto dei CC: due militari feriti x.com

Marocchino ubriaco non si ferma l’alt e si scontra con un'auto dei carabinieri: due militari feritiNella fuga successiva ha colpito anche altri veicoli che si trovavano parcheggiati e poi ha cercato di scappare a piedi ... msn.com

Ubriaco si scontra con una pattuglia, frontale dopo aver tentato la fuga: due carabinieri restano feritiUn uomo è stato denunciato per resistenza: ha ignorato l’alt e provocato uno schianto con i militari. Era stato controllato poco prima e aveva ’promesso’ alle forze dell’ordine che non si sarebbe mess ... msn.com