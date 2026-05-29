N on una resa, ma la forma più avanzata di cura, che della cura esprime il senso più profondo. Quella che non può guarire, ma che per questo continua a curare: fino all’ultimo istante. Questo è il valore delle cure palliative: garantire a persone con malattie terminali la miglior qualità di vita finché c’è vita. E cioè il giusto sollievo e la protezione della propria dignità, alleviando il dolore e al contempo sostenendo le famiglie che si preparano al distacco. In Italia, di questa speciale forma di assistenza si parla solo dalla fine degli anni Settanta. «Grazie all’intuizione di Virgilio Floriani e all’esperienza pionieristica avviata all’Istituto dei Tumori di Milano», racconta, con orgoglio, Francesca Crippa Floriani, Vicepresidente della Fondazione Floriani ETS, nata 50 anni esatti fa grazie all’impegno del suocero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Erano gli Anni 70 quando in Italia si iniziò a parlarne. Lo fece un ingegnere che sapeva poco di ospedali. Ma che proprio non tollerava che suo fratello, colpito da un "brutto male", ci morisse, solo e sfiancato dalle terapie

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LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

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